AFP via Getty Images

Ultima partita dell'nella fase a gironi di Euro 2024: gli Azzurri affrontano a Lipsia lache paga due punti in classifica ed è costretta, se vuole staccare il pass per gli ottavi di finale, a vincere la sfida. Un pareggio o una vittoria della formazione del ct Spalletti, infatti, qualificano l'Italia come seconda dietro la Spagna. Di seguito vediamo la rassegna degli episodi da moviola man mano che si verificano.: Danny Makkelie NED: Hessel Steegstra, Jan de Vries NED: Serdar Gözübüyük NED

: Rob Dieperink NED53' - A pochi minuti dal suo ingresso in campo,impatta il pallone crossato in area da Kramaric con un braccio troppo largo: dopo revisione al Var, Makkelie concede il rigore alla Croazia.