Croazia-Inghilterra (in programma domani sera) è la seconda semifinale di Russia 2018. Uno scontro fra due nazionali che hanno fatto della concretezza il proprio punto di forza anche se, almeno in parte, non hanno brillato finora per una manovra viva e spettacolare. Partita bloccata quindi? Tutt'altro perchè ai lati opposti del campo si sfideranno due fra gli attaccanti più completi in circolazione: Mario Mandzukic ed Harry Kane. Tanto concreti sottoporta con i propri gol quanto generosi nell'aiutare la squadra sia in fase difensiva che nella costruzione della manovra. Due formazioni molto simili, quindi, che fanno del gioco aereo e dell'attacco degli spazi in velocità il proprio punto di forza. Football is coming home? La partita è tutt'altro che già decisa.





I NUMERI - L’Inghilterra ha già eguagliato il suo record di 11 gol segnati in una singola edizione dei Mondiali, stabilito la prima volta nel vittorioso torneo del 1966. La Croazia ha invece raggiunto la semifinale del Mondiale per la seconda volta dal 1998 e ha passato il turno ai rigori sia agli ottavi, contro la Danimarca, che ai quarti, contro la Russia. L’Inghilterra ha tirato 15 volte nello specchio nelle due prime gare del Mondiale, ma solo sei nelle successive tre. Harry Kane ha segnato in tutti i giorni della settimana con la maglia dell’Inghilterra, tranne che di mercoledì. Mario Mandzukic, che ai quarti di finale contro la Russia ha servito un assist a Kramaric, ha preso parte attiva a 4 reti della Croazia ai Mondiali (3 le reti). 8 delle 11 reti dell’Inghilterra in questi Mondiali sono arrivate da palla inattiva, mentre contro la Russia la Croazia ha segnato i suoi due gol proprio di testa.

Questo sarà l’ottavo incontro tra Inghilterra e Croazia, con gli inglesi in vantaggio per quattro vittorie a due. In un grande torneo internazionale c'è però un solo precedente, nella fase a gironi dell'Europeo del 2004 con gli inglesi che uscirono vittoriosi per 4-2. Per l’Inghilterra questa è la terza semifinale mondiale della storia ma solo una volta, nel 1966 arrivò la vittoria del titolo. L’Inghilterra non batte due nazionali europee nello stesso Mondiale dal 1982, quando ebbe la meglio su Cecoslovacchia e Francia.(4-2-3-1): Subasic; Vida, Lovren, Corluka, Strinic; Brozovic; Rebic, Rakitic, Modric, Perisic; Mandzukic. CT: Dalic.(3-5-2): Pickford; Trippier, Stones, Maguire; Walker, Lingard, Henderson, Alli, Young; Sterling, Kane. CT: Southgate.