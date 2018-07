Molto si è detto sulle quattro semifinaliste del Mondiale russo: che sono tutte europee, ad esempio, a conferma del dominio ormai schiacciante del vecchio continente, che vincerà il quarto titolo consecutivo; oppure che sono andate fuori le cinque storiche dominatrici, tutte quelle che hanno vinto almeno due trofei a testa (Brasile cinque, Italia e Germania quattro, Argentina e Uruguay due).



Se esaminiamo le squadre rimaste in corsa, concentrandoci sui calciatori che ne fanno parte, noteremo la particolarità dell'Inghilterra, che è davvero l'unica nazionale fatta in casa: i ventitré convocati di Southgate giocano in Premier. Le altre tre sono esattamente il contrario: Belgio e Croazia non hanno nemmeno un giocatore che milita nel proprio campionato tra gli undici titolari dei quarti di finale, la Francia solo uno ( Mbappé ).



Per Belgio e Croazia, possiamo ritenere questo dato assolutamente normale: i campionati d'origine sono di livello basso, tecnicamente ed economicamente, così i calciatori migliori se ne vanno all'estero. Si spiega peggio per la Francia, che ha almeno una società ricchissima (Il Psg ) e altre decisamente competitive (Monaco, Marsiglia, Lione). Eppure tutti i Bleus scelti da Deschamps per la sfida con l'Uruguay , con l'eccezione del fenomeno ragazzino, giocano all'estero.



Il fatto che la Premier sia il campionato più ricco del mondo, a parte altri cinque/sei club sparsi per l'Europa (le g randi spagnole, il Psg , il Bayern , la Juve ), giustifica solo in parte i numeri di cui abbiamo parlato, perché in Inghilterra comprano tanto all'estero proprio grazie a questa loro disponibilità economica. Infatti i due Manchester e il Chelsea sono pieni di stranieri. Eppure trovano anche spazio per i loro calciatori.



Forse la spiegazione è più semplice di quanto si possa immaginare: i club della Premier spendono all'estero per c alciatori forti e non buttano soldi per elementi di livello medio- basso solo per suggestionare i tifosi, come accade da noi. Se devono prendere in giro giocatori normali (in questa nazionale di fenomeni ce ne sono pochi, di buoni cal ciatori mol ti ), tanto vale che si tengano i loro.



