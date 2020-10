Inoperoso per tutto il primo tempo, nel secondo tempo compie un buon intervento su Sernicola; Para un rigore nella lotteria finale.Il più giovane ma il più concentrato del pacchetto arretrato di Stroppa; il prodotto del vivaio pitagorico ha voglia di Serie A e mostra al suo allenatore di essere pronto.: Da lui ci si aspetterebbe qualcosa in più dell’ordinaria amministrazione, soffre la velocità di Brignola in paio di occasioni ma riesce comunque a contenerlo.: Soffre Sernicola e in generale le offensive rapide della squadra ospite, sul gol di Seck poteva fare di più.Devastante a destra nel primo tempo, si trova a meraviglia con Eduardo e più volte i due riescono ad aprire la difesa ospite; cala poi nella ripresa quando viene spostato a sinistra;Entra in un momento delicato e in un paio di occasioni prova persino a sfondare dalla sua corsia, è certamente uno degli insostituibili di questa squadra ma oggi non ha inciso.: Come detto in precedenza, nel primo tempo è protagonista in positivo con Rispoli, avvolte macchinoso nei movimenti ma in generale mostra una buona qualità tecnica; nella ripresa sbaglia qualche passaggio di troppo.: Non è ancora entrato nei meccanismi della squadra, Stroppa lo prova nel ruolo di regista e non dispiace, anche lui però cala nel secondo tempo e lascia troppi vuoti sulla linea mediana.Entra forse nel momento peggiore dei sui e ridà equilibro alla squadra, difficilmente sbaglia un passaggio e realizza con freddezza il calcio di rigore del momentaneo vantaggio. Sbaglia poi quello decisivo nella lotteria finale.: Non incide mai. Stroppa sta provando in tutti i modi di fargli prendere fiducia ma sembra ancora distante dal calciatore visto con la maglia della Stella Rossa.: Nulla più del compagno, soffre il buon secondo tempo della Spal anche se nella parte finale prova a farsi vedere con maggiore insistenza in fase offensiva; è suo l’errore che porta al pareggio della Spal: Un calo netto rispetto al campionato dove fino ad ora non ha mai deluso, probabilmente accusa un po’ di stanchezza.: Non spinge come al suo solito e quando lo fa sbaglia in fase di appoggio.: Non sfrutta l’occasione della maglia da titolare, nel primo tempo fa vedere qualche spunto ma non basta.: E’ l’osservato speciale della difesa della Spal, ha poco spazio ma quando riesce a trovarlo prova sempre a concludere ma con poca precisione.Meno brillante del solito, quando prende palla è però difficile rimuovergliela ed poi lui a procurarsi il calcio di rigore. Insomma, anche quando non è in giornata si mostra superiore.: Un netto passo indietro della squadra, anche se ha scelto molte secondo linee avrebbe comunque dovuto portare a casa il passaggio del turno, considerando anche l’avversario non certo irresistibile.Thiam 7.5Spaltro 6.5Okoli 6.5Ranieri 7Serinicola 7Missiroli 6.5Esposito Sa. 6.5Murgia 6.5 (Dal 44’st Viviani SV; 9’pts Zanchetta SV)Tunjov 6 (Dal 1’st Sala 6.5)Brignoli 6 (Dal 33’st Seck 7)Moro 6 (Dal 33’ Esposito Se. 6.5)All. Marino 7