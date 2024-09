Crotone-Messina: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda Crotone-Messina su NOW

SEGUI SU NOW

La classifica corta del Girone C di Serie C, offre ala possibilità - con una vittoria nell'incrocio valido per la quarta giornata - di volare nei quartieri alti della classifica.Al momento pitagorici e siciliani si trovano in mezzo alla classifica: 3 punti per gli uomini di Emilio Longo, 4 per quelli di Giacomo Modica. Nell'ultimo turno di campionato, Crotone sconfitto in casa dal Trapani e poker rifilato dal Messina al Taranto.Tutto su Crotone-Messina: le formazioni, data e orario della partita, diretta tv e streaming.Crotone-Messina sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (254) e visibile in streaming su NOW e Sky Go.Sala; Rispoli, Cargnelutti, Armini, Giron; Gallo, Schirò; Spina, Silva, Vitale; Kostadinov. All. Longo.Curtosi; Lia, Manetta, Marino, Ortisi; Anzelmo, Garofalo, Frisenna; Pedicillo, Luciani, Anatriello. All. Modica.