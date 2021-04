Il Crotone è ormai ad un passo dalla retrocessione in Serie B. I calabresi vengono da 11 sconfitte nelle ultime 12 partite, ma la bella notizia di questo finale di campionato si chiama Nwanko Simy. Il bomber degli Squali è reduce da 30 giorni incredibili (dal 3 marzo al 3 aprile): dove ha segnato 8 gol, diventando il calciatore più prolifico d'Europa del mese. Simy non si è fermato anche nella scorsa giornata contro lo Spezia, portando a 6 le gare consecutive in cui il numero 25 rossoblù è andato in rete, in tutte le partite da quando è arrivato Cosmi. In totale le reti segnate in campionato sono 16: numeri incredibili che hanno portato Simy a diventare il nigeriano con più goal in Serie A in una singola stagione, battuto Obafemi Martins che si era fermato a 11. L'attaccante del Crotone non sarà forse bellissimo da vedere a livello tecnico, ma una statistica balza ancora agli occhi degli appassionati di numeri: nei cinque campionati più importanti, solo Volland e Lewandowski hanno una maggior percentuale di gol su tiri tentati.



FUTURO ANCORA IN A? - Simy è il miglior marcatore della storia del Crotone (62 goal) ma il futuro potrebbe essere lontano dalla Calabria. Su di lui si sono mosse Genoa e Udinese che garantirebbero al nigeriano di rimanere in Serie A, per continuare a stupire a suon di goal.