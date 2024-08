Crotone-Team Altamura: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

INSERIRE LINK DI AFFILIAZIONE

L'imperativo del, nella nuova stagione, è azzerare le scorie della scorsa annata fatta di contestazioni e risultati deludenti.I calabresi, per la prima giornata del Girone C della Serie C 2024/2025, affrontano il neopromossocapace di guadagnarsi subito le luci dei riflettori grazie agli exploit nella Coppa Italia di categoria contro Turris e Picerno (entrambe eliminate dai pugliesi).Di seguito tutte le informazioni su Crotone-Team Altamura: data, orario, diretta tv, streaming e formazioni del match.Crotone-Team Altamura sarà disponibile in diretta tv su Rai Sport (in chiaro) e su Sky Sport (255), oltre che in streaming su NOW, RaiPlay e Sky Go.Sala; Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Vinicius, Schirò; Oviszach, Tumminello, Vitale; Gomez. All. Longo.Viola; Manè, Gigliotti, Sadiki, Acampa; Bumbu, Franco; Rolando, Peschetola, Leonetti; Sabbatani. All. Di Donato.