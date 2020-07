Il presidente del Crotone Gianni Vrenna è intervenuto a Sky Sport e ha confermato la permanenza in panchina di Giovanni Stroppa: "Nel suo contratto era presente l’opzione per farlo rimanere con noi un altro anno in caso di promozione, perciò posso affermare che sarà il nostro allenatore in A. Un colpo alla Menez? Vedremo anche in base alle nostre forze. Il divario economico tra noi e le altre squadre di A è notevole, vedremo di inventarci qualcosa come abbiamo sempre fatto. Ci stiamo preparando, speriamo di sbagliare il meno possibile perché la finestra di mercato sarà molto breve. Simy è da quattro anni con noi, è come il vino: più invecchia più migliora. Obiettivo? ​Ovvio, l'obiettivo è conquistare la salvezza. Speriamo di riuscirci con qualche giornata d'anticipo rispetto al miracolo sportivo che facemmo con mister Nicola in panchina nel 2017 (ultima giornata, ndr)".