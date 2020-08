E’ stata una settimana tutto sommato positiva in casa Crotone, fatte di conferme importanti e convocazioni in nazionali. Partendo dal mercato in entrata, come è chiaro già da tempo, prima di muoversi sui nuovi ingressi il diesse Peppe Ursino, coadiuvato dal nuovo collaboratore Antonello Preiti, sta cercando di confermare i pezzi pregiati della scorsa stagione. In particolare erano due i nomi sul taccuino dello storico dirigente crotonese: Luca Marrone e Ahmad Benali. Fumata bianca per entrambi nel giro di tre giorni, col difensore arrivato a titolo definitivo dal Verona, mentre il centrocampista ha rinnovato il contratto in scadenza rifiutando la corte del Parma. E ora? Intanto si parte da una discreta base composta da tutti gli uomini simbolo della straordinaria cavalcata della scorsa stagione, ad eccezione di Barberis e Maxi Lopez, quest’ultimo, anche se poco presente in campo, ha inciso tanto nello spogliatoio, ma certo ancora non basta.



Adesso bisogna capire che tipo di mercato vorrà fare la famiglia Vrenna, si punterà ancora sui giovani di valore in prestito dalle big, oppure si cercherà maggiore esperienza per la massima serie? A quanto pare il raggio di azione di Ursino è orientato su entrambi i profili, ma forse, viste le difficoltà del torneo, che quest’anno si preannuncia ancora più combattuto in zona salvezza, sarebbe il caso di puntare più sull’esperienza che sul talento. Tra tanti elementi presenti sulla lunga lista di Ursino, ad esempio, sono presenti anche due calciatori che rispondono al nome di Luca Cigarini e Kawadwo Asamoah. Ecco, è questo il tipo di mercato che a mio avviso deve fare una neo promossa, una base di esperienza con pochi, ma buoni, giovani di talento. Positivo, tra gli altri, il nome di Dell’Orco, 24 anni ma già cinque stagioni in A, anche se con non molte presenze. Certo, se poi i giovanissimi rispondono al nome di Sebastiano Esposito allora il discorso cambia.



Restando in tema giovani, non si può non parlare delle convocazioni in nazionale Under 21 che hanno visto la prima chiamata assoluta per il giovane difensore Giuseppe Cuomo, classe ’98, prodotto del vivaio che con pazienza e duro lavoro si è conquistato una maglia da titolare. 190 cm di stazza, ormai crotonese d’adozione, il calciatore campano ha scalato tutte le gerarchie ed ora è pronto ad esordire li dove tutti sognano di arrivare, prima in Nazionale e poi in Serie A. Non da meno Niccolò Zanellato, il Rabiot di Milano, cresciuto nel Milan, che ormai è diventato un “ospite” fisso delle convocazioni azzurre. Due giovani importanti e da valorizzare, ecco perché il Crotone i talenti li deve crescere in casa. In conclusione credo che il mercato pitagorico debba sbloccarsi il prima possibile, a prescindere da tutto. Stroppa ha bisogno di uomini per lavorare nel modo giusto e al momento sono pochi. Intanto, per motivi logistici, sono state annullate le due amichevoli in programma.