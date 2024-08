Cuadrado all'Atalanta: visite mediche

L'esterno destro colombiano questa mattina effettua leprima di firmare un(giugno 2025) col club bergamasco. Che lo ingaggia dalla lista svincolati, dopo che il calciatore haquando era scaduto il suo contratto lo scorso 30 giugno. Prima di Natale si era operato al tendine d'Achille, un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di calcio per circa 4 mesi fino a metà aprile., Cuadrado ha vestito le maglie di diverse squadre italiane: Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter e ora Atalanta. Dove può giocare da esterno a tutta fascia (in concorrenza con Bellanova e Zappacosta) oppure come uno dei due trequartisti dietro alla punta centrale.