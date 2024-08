Atalanta, ufficiale l'arrivo di Bellanova: cifre e dettagli

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Atalanta Bergamasca Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Tutto il Torino ringrazia Raoul per il contributo offerto nella sua esperienza in granata e lo saluta augurandogli il meglio per il proseguimento della sua carriera". Così il club granata ha ufficializzato la cessione dell'esterno classe 2000 all'Atalanta, dove aveva già giocato nella seconda parte della stagione 2019-20 debuttando in Serie A.- I nerazzurri h, contratto di cinque anni con scadenza fissata per giugno 2029: "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Torino FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raoul Bellanova - si legge sul sito ufficiale dell'Atalanta - 24enne laterale milanese. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso bentornato a Raoul, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".

- La trattativa che ha portato Bellanova all'Atalanta è stata rapida e senza intoppi: l'esterno granata aveva chiesto la cessione per fare uno step successivo nella sua carriera,. A Bergamo era atteso l'esterno del Flamengo Wesley, ma qualche intoppo sulla trattativa ha bloccato la buona riuscita dell'affare allungando i tempi; così i dirigenti nerazzurri hanno virato su Bellanova chiudendolo in pochi giorni.