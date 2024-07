Cucurella e la rivincita su Neville: "Siamo arrivati fino in fondo Gary, grazie per il tuo supporto"

Getty

BRUTAL ZASCA de @cucurella3 a Gary Neville por sus declaraciones:

"Pienso que es una de las razones por las que que España no llegará hasta el final."



“Fuimos hasta el final, Gary. Gracias por tu apoyo."



Vía: Stories Cucurella.

"Penso che Cucurella sia una delle ragioni per cui la Spagna non riuscirà ad arrivare fino in fondo".Questa la sentenza di, ex difensore del Manchester United e della Nazionale inglese, prima degli Europei. Il terzino spagnolo del Chelseanon è riuscito a evitare certi scetticismi dopo le stagioni deludenti dei Blues, ma il ct De La Fuente gli ha dato fiducia preferendolo a Grimaldo e il risultato è sotto gli occhi di tutti:nel 2-1 in finale proprio all'Inghilterra.Dopo la vittoria di Euro 2024, Cucurella ne ha approfittato per togliersi un sassolino dalla scarpa. In una storia su Instagram ha mostrato il virgolettato di Neville aggiungendo: