Curto del Cesena squalificato per 10 giornate: è il quello che ha "insultato" Hwang in Como-Wolverhampton

Getty Images

Marco, difensore che milita nel, in Serie B, ha ricevuto dalla Fifa una. "La metà della squalifica è sospesa per un periodo di prova di due anni. Al giocatore viene ordinato di prestare servizi alla comunità e di sottoporsi a formazione e istruzione presso un'organizzazione approvata dalla Fifa", si legge nel dispositivo ufficiale. Ma cos'ha fatto di così grave Curto?In un'amichevole estiva tra il Como, proprietario del cartellino di Curto, e il Wolverhampton, il difensoreO almeno, questa è la versione che filtra dai lariani, che una settimana dopo lo hanno ceduto in prestito ai bianconeri. La Uefa non si è potuta pronunciare, trattandosi di un'amichevole, ma la Federcalcio coreana ha portato la questione alla Fifa e la squalifica è arrivata oggi.

Matt Wild, dt del Wolverhampton, ha commentato soddisfatto: "La sospensione invia un messaggio chiaro, ossia che il razzismo e la discriminazione non saranno tollerati nel calcio e nella società. I Wolves saranno sempre contrari a qualsiasi forma di manifestazione degli stessi".