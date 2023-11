Non ci intendiamo di metempsicosi e trasmigrazioni delle anime da un corpo all’altro, però una domanda ce la poniamo:I soliti abbonati, o spiriti? Corpi solidi o eteree presenze? I gruppi organizzati avevano infatti annunciato, con un comunicato ufficiale, che – per protesta - non sarebbero stati presenti alla gara con la Juventus ma avrebbero dato una mano alla gente toscana colpita dall’alluvione. Eppoi invece,dei precedenti Fiorentina–Juve: insulti a ruota libera nei confronti dei giocatori juventini. Prima, durante e dopo la partita.Lo riporta il comunicato del giudice sportivo, scritto sulla scorta delle segnalazioni arrivategli dagli ispettori federali.– scrive – nei confronti di tre calciatori della società Juventus”, ovvero. Tutti cori provenienti dalla Fiesole, la curva che avrebbe dovuta essere deserta “per solidarietà” con gli alluvionati.(sospensione per 1 anno, ma con possibilità di revoca in caso di reiterazione, ndr). Quella medesima curva che aveva incassato complimenti e plauso dai principali rappresentati della politica locale: il governatore, il sindaco fiorentino, il leader di Italia Viva Matteo. Tutti e tre si erano sperticati in complimenti nei confronti di questi “angeli del fango” che avevano mostrato “la loro umanità e sensibilità”, a differenza invece dei cinici gestori del calcio e delle istituzioni nazionali.. Che non rappresentano nemmeno una novità, perché ad ogni Fiorentina–Juventus i cori della Fiesole sono quasi sempre dello stesso tenore.. Dove domenica scorsa, essendo stato scambiato per juventino da alcuni tifosi in tribuna. Si, lì dove in genere si siedono proprio Giani, Nardella e Renzi. E non è stato neppure un episodio casuale, perché per tutta la partita - ci sono documentazioni video&audio - da quello stesso “settore nobile” sono partiti insulti continui verso gli occupanti della panchina bianconera.Ma magari lo spacciano poi per puro e schietto vernacolo fiorentino. Anche agli angeli della solidarietà può scappare ogni tanto una parolaccia, Maremma lazzarona! Per carità, basta solo poi non fare la morale quando capita all’incontrario, solo perché il becerume delle altre tifoserie non porta voti al proprio seggio elettorale.