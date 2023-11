Missione londinese. Manna e Giuntoli sono volati Oltremanica per assistere dal vivo a Tottenham-Chelsea finita 4-1 per gli ospiti. La Juventus è da tempo interessata a Hojbjerg ma ha sfruttato questo viaggio di lavoro per sondare anche piste alternative per rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. Il punto nel nostro focus video:’