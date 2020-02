Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, è intervenuto in conferenza stampa: "La lista degli assenti è lunga, dobbiamo pensare a chi abbiamo a disposizione. Quando i ragazzi si fanno male c'è dispiacere".



SU GERVINHO - "Quando si prende una decisione bisogna riazzerare. L'unica cosa che devo fare è capire se può partire dall'inizio o entrare a gare in corso. Quello che è accaduto è acqua passata, devo valutarlo per il campo. Ha fatto un passo importante, deve tornare a fare ciò che ha fatto finora".



SULLA PARTITA - "Sarà molto difficile, loro arrivano da dieci punti consecutivi. Hanno avuto qualche difficoltà, ora sono al completo, sono una squadra forte. Hanno trovato equilibrio, sono migliorati e sono una squadra insidiosa.



SULL'ARBITRAGGIO DI PARMA-LAZIO - "Per quanto riguarda gli arbitri ci sono persone competenti, non dobbiamo essere noi a dare giudizi. Se c'è un episodio dubbio non protestiamo, parla il capitano. Mi ha dato fastidio quando Inzaghi ha parlato dell'episodio di Correa, ma non faccio polemica".



SULL'ACCOGLIENZA DELLA SQUADRA A GERVINHO - "Faccio parte del gruppo, quindi il loro pensiero è anche il mio. Lui non è venuto al campo per non dare fastidio ai compagni, succede tante volte durante il mercato. La cosa sbagliata è stata non presentarsi al campo, ma è inutile stare qui a parlare".