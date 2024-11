Da 800.000 a 70 milioni di euro: chi punta a Gyokeres già per gennaio

L’évolution de la valeur marchande du monstre Viktor Gyokeres ?￰゚ヌᆰ. ?￰゚モネ



À 26 ans et au sommet de sa forme, l’attaquant suédois est évalué aujourd’hui à 70 M€.



Sa clause libératoire est de 100 M€. ?



Quel club doit absolument sortir le chéquier pour le sérial buteur du… pic.twitter.com/cNn5NGCxxt — Actu Foot (@ActuFoot_) November 13, 2024

Una situazione che potrebbe animarsi già tra qualche settimana, quando gennaio potrebbe essere sfruttata da diversi club per rimediare alle lacune lasciate in eredità dalla finestra della scorsa estate o, molto più semplicemente, da una sequenza di infortuni (spesso molto seri) che i ritmi sempre più forsennati del calcio attuale impongono. Con più di metà della stagione in corso da disputarsi,E' il caso anche dell'attaccante classe '98 dello Sporting Lisbona che, dopo l'improvvisa separazione dall'allenatore dei miracoli Ruben Amorim, ha motivi ancora più validi per iniziare a pensare alla tappa successiva della sua carriera.Una scalata senza fine, partita dalla bocciatura in maglia Brighton e dai primi bagliori nella Championship inglese col Coventry City prima di imporsi all'attenzione generale comea livello di produzione compulsiva di gol. Da marzo 2020 – nella stagione delle 7 reti in Bundesliga 2 col St. Pauli – ad oggi il rendimento e proporzionalmente il valore di mercato sono cresciuti in modo esponenziale.è quella sulla base della quale si muovono e ragionano i top club alla ricerca di un numero 9.Il, nonostante le ripetute smentite di Luis Enrique, vorrebbe colmare la lacuna dell'attaccante centrale per risolvere le difficoltà realizzative palesate nei primi mesi di questa stagione. L', constatata la scarsa continuità di un giocatore adattato in quella posizione come Havertz e dei numeri non eccezionali di Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, avverte allo stesso modo la necessità di mettere mano al portafogli per regalarsi un giocatore che lo aiuti a colmare il gap con le grandi di Premier League. Per motivi differentipotrebbero guardarsi attorno per un nuovo attaccante. Lo, deluso dalla resa degli oltre 116 milioni messi sul piatto per Hojlund e Zirkzee, sfrutterebbe l'effetto Amorim per conquistare una corsia preferenziale. Il, che oggi in quella posizione ha una assoluta certezza come Haaland – il cui futuro potrebbe essere legato a quello di Pep Guardiola oltre a questa stagione.Possibilità che tutto questo si concretizzi a gennaio? Poche, al momento, ma tutt'altro che un'eventualità irrealizzabile considerando che alcune delle squadre citate potrebbero svoltare la propria annata aggiungendo nelle rispettive rose un giocatore come Gyokeres che viaggia ormai da un paio di stagione al ritmo di una rete a partita. Allo stesso modo,