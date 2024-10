Galatasaray-Osimhen, la verità sul futuro: l'ex Napoli svela dove giocherà

. L’attaccante delè arrivato in Turchia in prestito secco dale, a suo dire, ciSul suo futuro infatti erano circolate diverse voci su una possibile clausola presente nel contratto che lo lega ai turchi, secondo la quale, sarebbe potutoVoci queste smentite dal diretto protagonista.Fermato da alcuni tifosi del Galatasaray all'uscita dal centro sportivo, il nigeriano ha detto:Anche a gennaio insomma Victor non si muoverà: il destino dell’ex capocannoniere della Serie A è. A fine stagione,In estate sarà tempo di fare di nuovo le valigie e accasarsi in un nuovo club. In estate,dopo essere stato messo fuori rosa anche dal nuovodi Antonioche aveva puntato forte su Romelu

L'intero ingaggio dadi Osimhen è pagato dai giallorossi di Istanbul, mentre il suo contratto con il Napoli prevede una scadenza nele una clausola rescissoria diUn prezzo ghiotto per chi voglia portarsi in casa uno dei migliori bomber in circolazione. Anche quest’anno, nonostante un inizio a rallentatore per i fatti di mercato, il nigeriano sta mettendo a referto i suoi soliti numeri.Osimhen è già un idolo del Gala che, anche grazie alle sue prestazioni, vola nei piani alti della Super Lig turca.