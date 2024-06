Da Arnautovic a Correa, l’Inter cerca incastri. Partita la Mission Impossible, anche Carboni sul mercato

Getty

La nuova proprietà prosegue sulla falsariga di Zhang, con il pareggio di bilancio come prossimo obiettivo da conseguire.e allora meglio muoversi con ampio anticipo se non si vuole correre il rischio di affollare il gruppo a disposizione di Inzaghi. Calciatori di ritorno, altri che non hanno reso secondo le aspettative e qualcuno a cui trovare un appoggio che gli garantisca ampio minutaggio: di sicuro non manca la varietà.

Come sempre, in questo periodo, la sede di viale della Liberazione è tempio per decine di intermediari che vi si recano in pellegrinaggio. L’Inter deve cedere e di conseguenza “offre lavoro”, tanto vale andare a dare uno sguardo sulla lista esuberi., l’argentino che quest’anno ha frantumato ogni record negativo tornando dal prestito al Marsiglia cone in queste ore il ruolo di Tom Cruise lo sta recitando un agente che opera tantissimo in Turchia.Ovviamente con la promessa di un lauto riconoscimento per il lavoro svolto.

Discorso a parte merita, ma fu uguale anche per Correa.Dopo l’arrivo di Taremi,un uomo di spunto e fantasia. Lo sanno tutti,da affrontare e gestire nei modi e nei tempi giusti, evitando tensioni che porterebbero solo le cose a peggiorare.

Per fortuna c’è anche chi invece è riuscito a distinguersi, mettendo l’Inter nelle condizioni di poter fare cassa. I fratelli Sebastiano e Pio Esposito, per esempio, fanno gola a tanti. E poi c’è Satriano, che in Francia continua ad avere mercato, ma anche il giovane portiere, Filip Stankovic, che sta dimostrando buona personalità.anche lui. Una trentina di milioni o qualcosa in meno con un’alta percentuale sulla futura rivendita potrebbero far vacillare il club di viale della Liberazione.