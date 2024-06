AFP via Getty Images

Inter, senti Salvini: "Marotta presidente? Bel colpo, da milanista sto soffrendo"

39 minuti fa



La notizia odierna è che Giuseppe Marotta è diventato il nuovo presidente dell’Inter, dopo l’annuncio del nuovo proprietario del club nerazzurro, Oaktree, che ha prelevato la società con il 99,6% delle quote azionarie, dopo il mancato rimborso del prestito - circa 395 milioni di euro - da parte di Steven Zhang. Marotta ha accettato l'incarico e prenderà dunque le redini del club di Viale della Liberazione: sarà così il 22esimo presidente nella storia dell'Inter, oltre che CEO per l'area sport.



Una novità che è stata commentata da varie personalità, sportive e non, tra cui il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, intercettato dai cronisti a margine di un evento elettorale: "Non parlo di calcio, però per l'Inter è un bel colpo. Questo posso dirlo: da milanista sto soffrendo".