AFP via Getty Images

Da Arteta e Maresca a Kompany e Xabi Alonso: i "guardiolani" si prendono l'Europa

ADG

21 minuti fa



Una proposta di calcio che nasce da Guardiola e si incarna e continua nei suoi discepoli, che siano Enzo Maresca al Chelsea, Xabi Alonso al Bayer Leverkusen, Vincen Kompany al Bayern Monaco o lo stesso Cesc Fabregas nel capoluogo lariano.



CHE RISULTATI! - Questo inizio di stagione ha sancito, dal punto di vista dei risultati, il successo dei seguaci del tecnico catalano, che con lui hanno lavorato e che ora si stanno prendendo delle grandi soddisfazioni da allenatori indipendenti. I Blues in Premier League sono rinati con l'ex Leicester, in Germania le prime due posizioni sono occupate dal belga e dall'ex Real Sociedad, in Italia il Como dà spettacolo. Stesso discorso per l'Arsenal di Mikel Arteta. Insomma, vittorie e calcio spettacolare, nel pieno solco di Pep.