Verona, Zanetti: "Espulsione di Suslov? L'arbitro ha sbagliato, se c'è fallo non è suo"

L'crolla acontro la squadra di Cesc Fabregas, in un 3-2 su cui pesa anche un'arrivata per doppio giallo al minuto 64', sul momentaneo risultato di 1-1. Nel post partita, il tecnico scaligeroha parlato proprio dell'espulsione, dicendosi dubbioso sulla decisione arbitrale.Queste le sue dichiarazioni: "Ammetto che non abbiamo fatto bene, non voglio attaccarmi a questo.Dispiace per questa cosa. Tanti gol presi dal Verona? Si, vero. Dobbiamo essere più solidi, forse abbiamo una scarsa aggressività. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e abbiamo alzato l'attenzione. Anche in dieci abbiamo preso gol evitabili, non è mai colpa di un giocatore solo: dobbiamo migliorare l'atteggiamento di squadra. Devo trovare soluzioni tattiche ed individuali".