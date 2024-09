Da Brescianini a Danso, 10 affari dell'ultimo mercato saltati in extremis

KEVIN DANSO alla Roma

Prima l'accordo, poi le polemiche. Roma e Lens avevano l'intesa per il trasferimento in giallorosso di Kevin Danso, arrivato nella capitale tra l'entusiasmo dei tifosi presenti a Ciampino. Dopo poche ore però il giocatore è stato rimandato in Francia per non aver superato l'idoneità sportiva nonostante avesse fatto anche alcune visite approfondite. Il giocatore non ha preso benissimo la decisione della Roma, dichiarando di essere deluso e irritato per il comportamento del club.