Juventus, tutti gli stipendi 2024/25: dominio Vlahovic, Bremer e Douglas Luiz sul podio

Redazione CM

26 minuti fa

Stipendi Juventus 2024 2025, tempo di rivoluzione. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri e di altri giocatori dal pesante ingaggio, tra cui Szczęsny, Rabiot e Alex Sandro), il report sui salari annui, lordi e le relative scadenze di contratto della rosa del club bianconero si è notevolmente modificato, come riportato da Calcio e Finanza, arrivando a 69,13 milioni netti (111,68 lordi) per tutta quanta la rosa.





Di seguito, nella gallery, gli stipendi netti dei calciatori della Juventus nella stagione 2024/25 (il lordo tra parentesi e in grassetto chi gode degli sgravi del Decreto Crescita):