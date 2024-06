Getty Images

Da Charisteas a Van Basten: nove leggende nella storia degli Europei

Enrico Turcato

A volte eroi per caso, altri protagonisti attesi, in alcuni casi meteore, in altre circostanze campioni indiscussi. In ogni edizione dell’Europeo c’è sempre qualcuno che si distingue dalla massa e si prende la scena, legando indissolubilmente il proprio nome alla competizione. Ne abbiamo raccolti nove, dal 1984 al 2016: vere e proprie icone che hanno caratterizzato le imprese delle proprie Nazionali. Chissà chi nel 2024 stupirà il continente intero.