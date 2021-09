. Una nuova sessione per i club italiani ha preso il via ufficialmente un secondo dopo la chiusura della ormai celebre porta del mercato. Stiamo parlando del lungo elenco di quei giocatori che non hanno trovato squadra o che, prima del gong finale, hanno scelto di rescindere il proprio accordo in essere per tenersi aperta una porta sul futuro prossimo.e completare rose e organici rimasti incompleti.In un mercato dove abbiamo visto(i casi Calhanoglu e Donnarumma sono sotto gli occhi di tutti in Serie A, ma anche Messi, Depay e Sergio Ramos non sono da meno all'estero) sono in realtà rimasti a disposizione tanti giocatori dal palmares ricco ed importante come Jerome, libero dopo la fine della sua avventura al Bayern Monaco, ma vicinissimo al Lione, o come, in cerca dopo la fine dell'avventura con l'Arsenal. Prima della fine del mercato, invece è arrivata la scelta quasi a sorpresa di(trattato dal Barcellona, ma offerto anche al Genoa) di svincolarsi dal Tottenham e didal Galatasaray (un tentativo per lui è stato fatto dal Venezia).Colpi importanti posso uscire anche da giocatori che hanno lasciato i club di Serie A come Nicola, libero dopo la fine del contratto col Torino, ma anche Franckliberato a giugno dalla Fiorentina e vicino al Verona e Fernandoche dopo l'Udinese si è offerto all'Inter come vice-Dzeko. Oppure Gastoncercato a lungo dal Torino dopo l'addio alla Sampdoria. Idee, possibilità, colpi. Il mercato degli svincolati ha già preso il via.