. Nella bolla di questo tempo sospeso il pallone rotola su una serie-tv sportiva tra le più riuscite degli ultimi anni. Parliamo di «», la trovate su, sei episodi da guardare tutto d’un fiato. L’ambientazione è in Inghilterra, alla fine dell’800. Il calcio dei pionieri, le prime squadre. Eppure: è una storia quanto mai attuale. Il protagonista è lo scozzese. Non solo partite di calcio, ma anche lotta di classe.Non vogliamo spoilerare la storia e gli intrecci, basti qui dire che il calcio è raccontato in maniera credibile. Lo sono i protagonisti, lo è lo sviluppo della vicenda, lo sono - soprattutto - le sequenze che riguardano le partite di calcio. Non è una cosa che accade con frequenza. Anzi, negli ultimi tempi abbiamo visto pastrocchi inenarrabili.. Il merito della ricostruzione storica è dei produttori, gli stessi di «», la serie cult di matrice britannica.Noi ci siamo appassionati, e un paio di riflessioni le abbiamo fatte. La prima è su come il calcio si sia trasformato - proprio in quegli anni -. Inizialmente era un gioco per gentiluomini, il calcio.In fondo, pensandoci bene, è quello che sta succedendo anche in questi anni. E’ come se il calcio - dopo aver attraversato il ‘900 a cavallo dell’onda - fosse tornato al punto di partenza.La seconda riflessione riguarda invece la sacralità del gioco e di tutto quello che gli gira attorno.. Le maglie, gli spogliatoio, la ritualità della partita, i nomi delle squadre -- la serietà con cui si comincia ad affrontare questo sport. Ad un certo punto un dirigente - vedendo l’entusiasmo generato dalla squadra - parla di «spettacolo» legato alla felicità.