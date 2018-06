È FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! SIAMO IN SERIE B! WE ARE BAAAAAAAAACK!#InfinityWolves pic.twitter.com/QeckOPDqcX — Cosenza Calcio (@CosenzaOfficial) 16 giugno 2018

Una stagione iniziata con un cambio di panchina (via Gaetanodopo 2 punti nelle prime 5 partite), si conclude nel migliore dei modi. All'Adriatico di, la squadra di Pierostende ilcon un netto: apre le danze, dopo 36 minuti, raddoppia nella ripresa, accorciaper i toscani dal dischetto, ma all'87esimo il francesechiude definitivamente i conti.CHE VIAGGIO - 15 anni dopo, quindi, ifanno il loro ritorno nel campionato cadetto dopo una rincorsa che è già storia. Prima l'esonero di, poi l'avvento di, che porta i calabresi al quinto posto in classifica, parte dai 32esimi di finale nei lunghissimi playoff e si porta a casa il bottino grosso. Gli eroi di questa promozione? Bruccini e Tutino su tutti, ma un applauso va fatto a Baclet, che nei playoff ha realizzato 4 gol in 6 gare.- Nella stagione 2002-03 il Cosenza giocava la sua ultima stagione in Serie B:in porta,in difesa, Marke Giacomoa centrocampo, Gianluigiin avanti, una retrocessione, 3 allenatori (Sala, Mondonico e Salvioni) e Riccardo. Ora, 15 anni dopo, ecco il nuovo Cosenza riaffacciarsi in Serie B. .