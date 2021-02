Per ora in zona rossa ci sonoSe per i calabresi un campionato complicato era quanto meno prevedibile, la lotta per non retrocedere sta coinvolgendo piazze storiche come quelle dei sardi e dei ducali ma anche dello stesso Torino.La squadra di Gotti è reduce dalla pesante vittoria a La Spezia, grazie ad un rigore di De Paul. Importanti anche i pareggi contro Atalanta e Inter che hanno dato fiducia ai bianconeri. Dal mercato è arrivato Fernando Llorente, che porterà esperienza e centimetri ma sicuramente meno velocità, vista la partenza di Lasagna che si è accasato al Verona, prossimo avversario proprio dell'Udinese in campionato.La cura Ballardini sta dando i suoi frutti (14 punti in 7 partite), il Genoa non subisce gol da quattro match e la bella vittoria di Crotone, nel segno di Mattia Destro ha dato ancora più fiducia. Gran colpo di mercato per i rossoblù che hanno riportato in Italia Kevin Strootman, già in evidenza nelle sue prime apparizioni. Ora arriva il Napoli al Ferraris, e questo Genoa vuole continuare a stupire.Non un gran momento per il Bologna. La squadra di Mihajlovic è reduce dalle due sconfitte contro Juventus e Milan e in questo 2021 ha trovato i tre punti solo contro il Verona, grazie ad un rigore di Orsolini. Nemmeno il mercato sembra aver dato una mano al tecnico serbo, non è arrivato il tanto agognato centravanti e Barrow sta facendo ancora fatica in quel ruolo. La difesa è stata puntellata con gli arrivi di Soumaoro (sciagurato il suo doppio tocco di mano contro il Milan che ha portato al secondo rigore per i rossoneri) e Valentin Antov, classe 2000 del Cska Sofia, che è un prospetto interessante ma dovrà adattarsi al nostro campionato. Intanto domenica c'è il derby contro il Parma.La squadra di Italiano è la vera sorpresa, insieme al Benevento, di queste prime 20 giornate di campionato. Tutti hanno negli occhi l'impresa di Napoli dove lo Spezia vinse, in 10, per 1-2 al Maradona. Ora però i liguri stanno vivendo un momento di flessione e sono reduci da tre sconfitte consecutive, Coppa Italia compresa. Dal mercato di gennaio è arrivato Saponara, autore di una doppietta contro la Roma che ha conciso col passaggio del turno. Sassuolo e Milan sono le prossime due avversarie per lo Spezia che potrebbe essere protagonista della zona salvezza, seppur con un bel girone d'andata.Girone d'andata pessimo per il Torino, solo 14 punti conquistati. Tutto questa ha portato il presidente Cairo ad esonerare Marco Giampaolo ed affidare la panchina a Davide Nicola. L'ex allenatore del Crotone ha ottenuto 2 punti in 2 partite, grazie ai pareggi in rimonta contro Benevento e Fiorentina. Le belle notizie arrivano dagli attaccanti, visto che Zaza ha siglato una doppietta contro i campani, mentre Belotti è tornato al gol contro i viola dopo 7 partite. Dal mercato sono arrivati Sanabria e Mandragora, gente che Nicola conosce bene, avendoli già allenati in passato. Ora il Toro andrà a Bergamo e poi ospiterà il Genoa, tutto l'ambiente granata si aspetta una svolta per uscire dalla zona calda.Sembrava al capolinea l'avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Cagliari, ma il presidente rossoblù Giulini gli ha rinnovato il contratto fino al 2023. Un atto di fiducia verso il tecnico ex Roma, che si spera compatterà ancora di più l'ambiente. Il pareggio contro il Sassuolo ha interrotto una lunga serie di sconfitte, che durava da 7 partite. Rugani, Asamoah, Nainggolan (che deve tornare al 100%), e Duncan potranno dare una grossa mano ad uscire dalla crisi anche se il calendario non è amico. I rossoblù nelle prossime due gare, infatti, affronteranno Lazio (in trasferta) e Atalanta.Vera sorpresa in negativo di queste prime 20 giornate è sicuramente il Parma. Inizio di stagione non bello per i ducali che hanno esonerato Liverani e richiamato D'Aversa. Il cambio d'allenatore, almeno per il momento, non ha portato i suoi frutti, visto che gli emiliani hanno ottenuto solo 1 punto in 4 partite con il nuovo mister. Il peggior attacco della Serie A è stato puntellato dall'arrivo di Graziano Pellè, che oggi dovrebbe effettuare le visite mediche. Acquisti importanti anche quelli di Conti e Bani, a rinforzare una difesa non impenetrabile. 13 milioni spesi per Dennis Man, dalla Steaua Bucarest, che proverà a portare estro e velocità. Ora il derby contro il Bologna per provare a dare la svolta alla stagione.Ultima in classifica la squadra di Stroppa, reduce dalla brutta figura in casa contro il Genoa. Gli squali hanno la peggior difesa del campionato, che non è stata migliorata nel mercato di gennaio. Sono arrivati, invece, Di Carmine e Ounas che proveranno a portare i gol salvezza. Ora per i calabresi ci sarà un calendario ostico, soprattutto in trasferta, si inizia già domenica contro il Milan. Da sfruttare il fattore Scida, che ha portato finora 10 dei 12 punti totali. Ma servirà un altro piglio e una maggior attenzione in fase difensiva.insomma una lotta salvezza quanto mai incerta, destinata a promettere spettacolo.