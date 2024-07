Da Lukaku e Bremer a Cabal: Juventus-Inter, quanti duelli sul mercato

Getty Images

Spesso e volentieri i due club si contendono le posizioni di vertice della Serie A e del calcio italiano, ma capita anche - e non poche volte - che Vecchia Signora e Beneamata si scontrino al di fuori del rettangolo di gioco.Obiettivi comuni, ma anche veri e propri "sgarbi" che i tifosi mal digeriscono. L'Inter con l'acquisto di Zlatane Patrickpost Calciopoli per esempio, o anche la ricostruzione nerazzurra partita con gli ex bianconeri Giuseppe Marotta e Antonio Conte.

LA JUVENTUS SOFFIA CABAL ALL'INTER

E come dimenticare i tentati affari tra le parti sfumati per vari motivi. Il più eclatante lo scambio sotto la gestione Thohir all'Inter che avrebbe portato Mirkoa Milano e Fredya Torino, saltato dopo la rabbiosa protesta della tifoseria nerazzurra.Affari sfumati e sgarbi, ma anche tanti duelli che hanno segnato il mercato di Juventus e Inter nella storia recente e non. L'ultimo, in ordine di tempo, è andato ai bianconeri, che si sono aggiudicatidell'nonostante sul difensore si fossero mossi prima i nerazzurri.