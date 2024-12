Da quanto il Milan non vince la Coppa Italia

Il primo incontro è andato come meglio non poteva. L’esordio stagionale delinè stato un assolo:e passaggio del turno archiviato in pochi minuti. Tutto facile insomma per la squadra diche, come dimostrato dalle scelte di formazioni fatte,Insta iniziando la risalita dopo un inizio balbettante, inarriveranno ora le gare più agevoli e la speranza dei rossoneri è quella di riuscire a strappare il, quelle che porteranno direttamente agli. In Coppa Italia invece l’approccio è stato ottimo ee compagni si candidano ad esserefino alla fine in un torneo sfortunato per il club.

Questo torneo infatti non viene vinto dal Milan, la stessa in cui l’allora squadra disi aggiudicò anche laa Manchester contro la. Da allora sono passati ben: il Milan ci è andato spesso vicino, ha perso finali o si è fermato a un passo dall’ultima gara, è stato protagonista di sentitissimi derby ma mai è riuscito a rimettere le mani sulla coppa. Uncui ora Fonseca vuole mettere fine. Nel 2003 il Milan superò, negli allora doppi confronti,In questa edizione invece dovrà vedersela con la vincente della sfida trae, dovesse proseguire nel suo percorso, si stagliano davanti a sé in questa parte di tabellone gli spauracchi