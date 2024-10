Da Vincius e Mbappè a Lewandowski fino a Iniesta: quando il Pallone d'Oro è solo sfiorato

Redazione CM

12 minuti fa



Andarci vicino conta solo in altri sport. Lo sanno bene tutti coloro che hanno soltanto sfiorato il premio individuale più ambito per un calciatore professionista, il mitico Pallone d'Oro.



Da stasera, nel novero dei delusi, c'è un altro nome, quello di Vinicius Junior, che almeno per ora sarà assente dall'elite del calcio mondiale, coloro che si sono aggiudicati almeno una volta il trofeo più desiderato dai calciatori di tutti il mondo.



Ma gli altri chi sono? Di seguito nella gallery i grandi delusi... finora: