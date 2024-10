Foggia, le dimissioni di Capuano sono un giallo: ipotesi ritorno di Brambilla

5 minuti fa



Le dimissioni di Ezio Capuano da allenatore del Foggia, date dopo la sconfitta di ieri con il Sorrento, si sono tramutate in un giallo. Dopo l’incontro di questo pomeriggio, il tecnicoè tornato pochi minuti fa allo stadio "Zaccheria" per avere un confronto con il presidente Canonico, dopo che il numero uno del Foggia si era fermato a parlare con la squadra.



IPOTESI RITORNO - Tra le possibili soluzioni potrebbe manifestarsi un ritorno di Brambilla con lo staff di Capuano: in serata sono attesi nuovi sviluppi per chiarire il futuro della panchina dei satanelli.