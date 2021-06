Nell'ultimo mese i riflettosi si sono accesi su: l'attaccante classe '99 di proprietà del Sassuolo e nella stagione appena conclusa in prestito al Genoa ha cambiato da poco procuratore. Ma, a a far discutere, secondo l'accusa, sono state le modalità con le quali è stato effettuato il passaggio ( QUI la nostra ricostruzione).- Al momento sono in corso delle indagini da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi ed è in essere un contenzioso come raccontato con un comunicato del mese scorso proprio dalla Football Trade: "- si legge - Ove tale contenzioso esitasse in una pronuncia di permanente validità ed efficacia di detto contratto, tutti gli accordi conclusi successivamente ad esso, tra cui anche quello con la WSA, risulterebbero nulli".- Il rapporto tra il giocatore e il suo (ex) agente risale alla prima parte della stagione 2018-19, quando l'attaccante era in Olanda allo Zwolle col quale in sei mesi ha totalizzato 8 presenze. Da lì il ritorno in Italia con il cartellino controllato dal Sassuolo e la regia del suo agente Paloni: dopo sei mesi in neroverde dove non trova spazio, la stagione successiva va ad Ascoli in Serie B (35 presenze e 13 gol), due gol e un assist nelle prime tre partite da titolare (in 7 giornate). Poi alti e bassi con il cambio d'allenatore e l'occhio vigile e scrupoloso dell'agente a monitorare la crescita del ragazzo: Scamacca chiude la sua prima stagione in Serie A con 12 reti e 2 assist tra campionato e Coppa Italia, nel mezzo il corteggiamento della Juventus a gennaio ma senza trovare l'accordo con il Sassuolo proprietario del cartellino (i bianconeri volevano chiudere in prestito con diritto di riscatto ma i neroverdi volevano inserire l'obbligo). Il resto è storia recente.- C'è chi invece il suo procuratore non lo cambierebbe per nulla al mondo. E' la storia di. Insieme hanno fatto tutta la trafila fino al Manchester United, passando per le tre tappe italiane: appena arrivato al Novara Bruno fu avvicinato da un procuratore italiano: 'No, mi dispiace. Io sono assistito da Miguel, resto con lui'. E così è ancora oggi, perché l'amicizia e la fedeltà vanno oltre il campo.. Un amico di famiglia che segue il ragazzo da quando giocava in MLS e ancora oggi gestisce i suoi interessi.