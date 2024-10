Milan, il punto sui rinnovi: dai casi Theo Hernandez e Calabria a Maignan

L’area dirigenziale delè chiamata a superare diversi esami per riportare il club in una condizione tale da essere competitivo ine in. Il primo step consiste nel dare forza e credibilità al progetto tecnico affidato al tecnico, il secondo e terzo sono legati tra loro perché riguardanoda blindare con ie glida fare per rendere la rosa più forte e completa. Durante questa sosta per gli impegni delle Nazionali ha tenuto banco soprattutto il casoche andremo ad affrontare nel dettaglio insieme gli altri dossier aperti.

Le dichiarazioni esclusive concesse da Manuel Garciaa Telelombardia hanno aperto il caso Hernández. Da un lato l’agente ha sottolineato che non riceve segnali dal club sul tema rinnovo da. Dalla scorsa estate a oggi ci sono state diverse incomprensioni tra il francese, chi lo rappresenta e il club rossonero ma il tempo per rimediare é ancora ampio.. Si riparte, però, da un fattore incoraggiante: Quillon ha ribadito che Theoancora più a lungo in rossonero.

Il Milan non ha mai avuto dubbi sulle straordinarie qualità tecniche e morali dima vederlo tornare sui livelli che gli competono in questa stagione è stato sicuramente un fattore che ha convinto il club ad accelerare nella trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.e il Milan, avanti insieme. Il club rossonero aveva già deciso la scorsa estate di premiare il difensore nativo di Busto Arsizio con il rinnovo del contratto e da qualche giorno la trattativa è entrata nella fase operativa.Attualmente, lo ricordiamo, percepisce poco più di. L’operazione dovrebbe essere ratificata nei primi giorni di gennaio perché così la scadenza sarà quinquennale fino al 2030.

Il dossier più urgente, considerando la scadenza fissata a luglio 2025, è quello relativo a(2.3 milioni di euro a stagione). Si va verso un addio, da capire solo se si concretizzerà. E sarà interessante sapere nei prossimi mesi se alla base di questa decisione ci siano solo delle valutazioni tecniche.