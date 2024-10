Perché il Milan deve prendere Ricci

Un colpo a centrocampo per sostituire l'infortunatoe dare più opzioni nella costruzione della manovra in mezzo al campo a Paulo Fonseca. La strategia delin vista del prossimo mercato invernale è già stabilita e ora il lavoro che stanno portando avantie i suoi uomini viaggia spedito in un'unica direzione: riempire quella casella con un profilo giovane, futuribile e soprattutto cresciuto in Italia. E fra i profili emersi in questi giorni ce n'è uno che il Milan dovrebbe mettere in cima alla lista degli obiettivi:Un nome che non è nuovo e che la società rossonera sta seguendo ormai da tantissimo tempo. Anche nella passata estate di calciomercato un sondaggio c'è stato, e oggi, a domanda diretta, lo stesso regista del Torino non si è tirato indietro, anzi: ", ma ho imparato a conoscere il calcio un po'. Quando le cose vanno bene vieni accostato a questi club eperché significa che il lavoro è quello giusto, la strada è quella giusta".

Ricci non direbbe quindi di no, anzi sposerebbe volentieri il progetto rossonero e questo è sicuramente il primo dei motivi per cui il Milan dovrebbe puntare su di lui. Il secondo motivo è prettamente regolamentare ed è legato all'annosa questione della compilazione delle liste per la Serie A e per la Champions League.da poter inserire. E a fine anno, se uscissero anche Florenzi e Calabria (contratto in scadenza per entrambi ndr.) i posti vuoti diventerebbero 6.

Positività verso la destinazione e liste da riempire sono ovviamente tematiche importanti, maOggi il centrocampo di fonseca si regge solo ed esclusivamente sulle letture di, centrocampista francese arrivato in estate e a cui Fonseca delega sia la prima costruzione offensiva, sia il filtro difensivo.si sposerebbe al 100% e completerebbe il lavoro svolto da Fofana liberando Reijnders per compiti prettamente offensivi.

Ricci nel corso degli anni ha saputo giocare sia in una linea a 3 di centrocampo che in una coppia a due, e questo garantirebbe a Fonseca anche una maggiore libertà nell'interpretazione di moduli e partite. Che sia 4-2-4 o 4-3-3, o addirittura anche un 3-4-3, il classe 2001 sarebbe il jolly ideale.Il problema? La richiesta di Cairo per cederlo, ma questa è tutta un'altra storia.