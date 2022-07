. Con l’arrivo di luglio, le squadre iniziano a scaldare i motori per farsi trovare pronte alle prime giornate, in programmain questa stagione peculiare. Tutto anticipato quindi, anche. Alcune hanno già cominciato, altre lo faranno a breve. Vediamo dove e quando.Raduno: 4 luglioRitiro: dall'8 al 16 luglio a Clusone (Bergamo), poi a ZingoniaRaduno: dal 2 luglioRitiro: dal 6 al 17 luglio a Pinzolo (Trento)Raduno: 4 luglioRitiro: dal 21 al 31 luglio a Dimaro-Folgarida (Trento)Raduno: 4 luglioRitiro: dal 9 luglio a Monteboro (Firenze)Raduno: 4 luglioRitiro: dal 10 al 24 luglio a Moena (Trento)Raduno: 6 luglioRitiro: dal 6 luglio ad Appiano Gentile (Como)Raduno: 4 luglioRitiro: dal 10 luglio al 20 luglio alla ContinassaRaduno: dal 3 luglioRitiro: dal 5 al 22 luglio ad Auronzo di Cadore (Belluno) e poi dal 27 al 31 luglio in AustriaRaduno: dal 23 giugnoRitiro: dall'1 al 15 luglio a Folgaria (Trento)Raduno: 4 luglioRitiro: dal 4 al 22 luglio a Milanello e poi dal 24 al 27 luglio a Villach (Austria)Raduno e Ritiro: dal 1° luglio a MonzaRaduno: dal 6 luglioRitiro: dall’8 al 19 luglio a Dimaro-Folgarida (Trento) e poi dal 23 luglio al 6 agosto a Castel di Sangro (Aquila)Raduno: 4 luglioRitiro: dal 12 al 23 luglio in Algarve (Portogallo)Raduno: dal 30 giugnoRitiro: dal 4 al 20 luglio a Jenbach/Stans (Austria) e poi dal 20 al 29 luglio a Jenbach/Fugen (Austria)Raduno: 6 luglioRitiro: dal 9 al 23 luglio a Ponte di Legno (Brescia)Raduno: 6 luglioRitiro: dal 6 al 22 luglio a Vipiteno-Racines (Bolzano)Raduno: 3 luglioRitiro: dal 4 al 22 luglio a Santa Cristina Valgardena (Bolzano)Raduno: 4 luglioRitiro: dall'11 al 22 luglio a Bad Leonfelden e dal 23 al 30 a Waldring (Austria)Raduno: 4 luglioRitiro: dal 4 al 10 luglio a Udine e poi dall'11 al 27 luglio a Lienz (Austria)Raduno: 3 luglioRitiro: dal 3 al 17 luglio a Primiero (Trento)