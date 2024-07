IL PARAGONE CON MESSI E LA JUVE NEL DESTINO - Cresciuto nello Sporting, dopo sei stagioni, nel 2017 Conceiçao Jr. segue il padre al Porto: in molti cominciano a paragonarlo nientedimeno che a Leo Messi. Nel 2020-21 Francisco viene inserito pressoché stabilmente in prima squadra, con 17 presenze totali; è in quell'annata che arriva anche l'esordio in Champions League, ironia della sorte proprio contro la Juventus, quando aveva appena compiuto 18 anni, prima della convocazione per la fase a gironi del Campionato Europeo Under 21 del marzo 2021, dove diventa il marcatore più giovane di sempre nel torneo.