Genoa e Samp, disastro Ferraris: prato spelacchiato, 1 milione di debiti e cumuli di sporcizia

Mancano poco meno di tre settimane al via ufficiale della nuova stagione calcistica, che partirà il prossimo 9 agosto con la gara di Coppa Italia tra Genoa e Reggiana. Eppure, a guardare lesi direbbe che il principale impianto sportivo della Liguria sia destinato ad anni di inutilizzo.Sono bastati due mesi di assenza di eventi infatti allo stadio di Marassi per precipitare in. A denunciare l'incuria che avvolge la struttura calcistica più antica d'Italia è stato Il Secolo XIX che, con un reportage pubblicato oggi sulle sue pagine, ha mostrato tutta la fatiscenza che avvolge l'impianto.più simile al prato di un campeggio che al terreno di gioco di due formazioni professionistiche,ammassati in ogni angolo delle quattro tribune, addirittura, lasciati a imputridirsi in qualche angolo neanche troppo nascosto. Scene da terzo mondo.

La causa di tutto ciò sarebbe da ricercare nelaffittuarie e usufruttuarie del Ferraris,Una somma che la società rossoblù avrebbe almeno in parte cominciato a coprire, mentre quella blucerchiata è ancora in attesa di versare la prima rata del piano di rientro del debito.E pensare che il Comune di Genova da tempo sta provando a donare un volto nuovo allo stadio di Marassi nel tentativo, ormai sempre più remoto, di inserire il capoluogo ligure tra le sei città italiane che nel 2032 ospiteranno le gare del campionato europeo.