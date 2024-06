Getty

Dal Portogallo: Milan, Leao in Arabia? Primi contatti

44 minuti fa



Rafael Leao, esterno offensivo del Milan, è stato accostato a diversi club in Arabia Saudita e il padre avrebbe già compiuto un primo passo non indifferente, secondo quanto riportato da Record.



L'esterno rossonero, tuttavia, non ha un'unica pretendente. Sulle sue tracce, da tempo c’è anche il PSG, che deve sostituire Kylian Mbappé, nuovo giocatore del Real Madrid, ma dal Portogallo riportano come il padre Antonio avrebbe, in realtà, già incontrato un emissario saudita per intavolare una possibile trattativa con l’Al-Hilal. Nonostante questo summit, però, non sarebbe stata presentata alcuna offerta formale per il portoghese che, ricordiamo, ha una clausola rescissoria pari a 175 milioni di euro.