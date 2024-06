Milan, Leão e le sirene arabe: cosa filtra sull’offerta faraonica

AFP via Getty Images

La prima diaglicon il suoha diviso la critica tra chi ne ha esaltato la grande capacità di creare occasioni e chi ne ha sottolineato la scarsa concretezza., come negli ultimi giorni in chiave mercato. L’a una rosa dove figurano già, Sergej, Renane il portierevorrebbe aggiungere anche il talento portoghese. Al momento siamo solo a una fase esplorativa e non a quelle delle offerte ufficiali.Secondo diverse fonti arabe l’intermediario Mario Rui, che ha legami con la famiglia reale saudita, avrebbe già dato la disponibilità per lavorare all'affare. Di questo scenario sarebbe al corrente il papà di Rafa, il signor Antonio. Usiamo i condizionali perché il Milan non ha alcuna informazione certa al riguardo:. Per quanto concerne l’ingaggio lo schema è fisso per tutti giocatori:

Sulle questione Leão il Milan crede in quelle che sono state le recenti dichiarazioni del giocatore alla presentazione del suo libro autobiografico: “Rafa vuole vincere ancora in rossonero, ha ambizioni importanti per la prossima Champions League. Tradotto in parole povere: l’Arabia e i suoi soldi possono aspettare.