L'attesa per la lettera con cui Li Yonghong annuncerà il rifinanziamento e per le sanzioni che l'Uefa infliggerà non fermano il, che continua a programmare il mercato, anche quello relativo all'attacco: non solo uscite,e dal Portogallo arriva una nuova suggestione,dello- E' quanto rivelano oggi nell'edizione online i colleghi lusitani di A Bola, spiegando come i rossoneri siano estremamente attenti alla situazione del centravanti olandese classe '89, reduce da una stagione altamente prolifica:. Eppure il rapporto con lo Sporting è irrediabilmente compromesso, anzi, si può parlare di rottura totale: proprio Dost infatti è stato la vittima più evidente della grave aggressione dei tifosi ai giocatori del club di Lisbona pugni, cinture e barre di ferro, l'attaccante è stato pestato e ha riportato ferite alla testa. Impossibile proseguire, per questo si è valutata anche la possibilità di(fino al 2020, ndr) ma, scrive, a differenza del compagno di squadrasono in ribasso le quotazioni di questo scenario.Lo svincolo garantirebbe a Dost lo status di vero e proprio affare a zero ma anche senza questo, secondo la stampa portoghese, non tramonterebbe l'ipotesi Milan, pronto a trattare con lo Sporting per il cartellino dell'olandese.. I rossoneri infatti al momento hanno altre priorità, su tutte quella di sfoltire il reparto offensivo: verso la permanenza, il cui agente ha ribadito ancora la volontà di non lasciare Milano, da definire invece le intricate uscite di, il cui riscatto da parte delè ancora incerto. Non solo cessioni però, il Milan vuole valutare al meglio anche le opzioni in entrata e valutare se altri nomi seguiti più da vicino (ad esempio) possano tramutarsi in occasioni concrete per rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso. E se non fosse possibile arrivare a questi profili?