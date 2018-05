Il presidente Yonghong Li ha deciso di rispondere ai dubbi e alla richiesta di chiarezza sul futuro da parte degli azionisti e dei tifosi del Milan, dopo il no da parte della UEFA al settlement agreement della settimana scorsa: è infatti in arrivo una lettera da parte del numero uno della società, nella quale annuncia e garantisce il rifinanziamento della società e del debito, come chiesto dagli azionisti, e tranquillizza i tifosi sul futuro del club rossonero.



