A ogni ruolo, i suoi compiti: il portiere para, il difensore difende, il centrocampista corre e crea, l'attaccante fa gol. A ogni ruolo, poi, le sue emozioni: il portiere deve trasmettere sicurezza, il difensore ti deve dare solidità, il centrocampista ti deve entusiasmare e l'attaccante deve farti godere. Solo ed esclusivamente godere. Puro e vero godimento. Con i gol, ovviamente. Ma ad alcuni basta anche solo il trasferimento: vero Higuain?



I GOL DEL PIPITA - Tutti pazzi per il Pipita a Milano, con il centravanti argentino arrivato dalla Juventus per indossare la 9 del Milan che da tanto, troppo tempo non ha un padrone di questa caratura. E, proprio per celebrare il trasferimento dell'ex River e Real Madrid, la classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 gol di Gonzalo Higuain con le maglie di Napoli e Juve.



DAL NAPOLI ALL'INTER - Quelli pesanti, pesantissimi, con la maglia del Napoli, con la quale ha scritto un pezzo di storia della Serie A; quelli da ex con la Juve, quello da scudetto nell'ultima stagione, travagliata in zona gol; e quelli contro la sua attuale squadra, il Milan. Non sono stati scelti i più belli, ma quelli più simbolici. Come simbolico è il suo trasferimento al Milan americano.



