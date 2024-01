Dal sogno Inter con Stiven all'esplosione in C: Cristian Shpendi è inarrestabile, ci pensa il Sassuolo

Andrea Robertazzi

Il balzo agli onori della cronaca c'è stato qualche settimana fa per il caso che ha visto protagonista il padre, entrato in campo per aggredire il portiere della squadra rivale. Ma alla fine quello che conta davvero è il campo, solo il campo. E Cristian Shpendi, in campo, sta facendo vedere cose di livello elevatissimo, addirittura superiori a quelle mostrate dal gemello Stiven un anno fa - poi acquistato dall'Empoli in Serie A per circa due milioni di euro. Ma a Cesena molti, se non tutti, erano convinti che sarebbe arrivato anche il momento di Cristian e così è stato...



INARRESTABILE - Il Cesena ha iniziato questa stagione con l'obbligo di puntare alla Serie B e non sta deludendo: il percorso in campionato è nettissimo e la promozione sembra alla portata come non mai. Protagonista assoluto è proprio Cristian Shpendi, che con la tripletta realizzata ieri sera è balzato anche in testa alla classifica marcatori del girone più difficile della C con 13 reti in 18 partite. Numeri da capogiro per un ragazzo nato nel 2003 alla prima vera stagione da titolare. Sì, perché l'anno scorso, di fatto, Cristian vestiva i panni del vice Stiven, il gemello esploso con un anno di anticipo all'ombra del Cavalluccio. Ma tutti coloro che avevano seguito il percorso dei gemelli nelle giovanili predicavano calma: 'Arriverà anche il momento di Cristian, in area di rigore è lui il più forte dei due'. Un 9 e un 10, esplosi a un anno di distanza l'uno dall'altro, ma con tanta voglia di ricongiungersi.



SOGNO INTER - Entrambi hanno più volte affermato che il sogno condiviso sarebbe quello di guidare l'attacco dell'Inter insieme. Uno al fianco dell'altro: la seconda punta tecnica e creativa - Stiven - e il bomber implacabile in area di rigore - Cristian. Che tra l'altro aveva convinto il precedente tecnico del Cesena, William Viali, più del gemello. Ormai tre stagioni fa, infatti, era proprio Cristian il più considerato tra i due in ottica prima squadra, poi tutto è cambiato con l'esplosione di Stiven. Ma... Cristian è stato bravissimo a gestire le pressioni l'anno scorso e a presentarsi in ritiro con la voglia di spaccare il mondo. Una voglia che ha messo in campo e che lo ha reso un idolo assoluto a Cesena, proprio nella stagione più importante degli ultimi anni.



IL MERCATO - E ora? Be', gli occhi del mercato sono apertissimi, ma a gennaio Cristian Shpendi non si muoverà da Cesena. Troppo importante portare a termine la missione promozione, con una pagina di storia da scrivere e un posto tra i grandi della storia del club da archiviare. Poi si potrà pensare al futuro, con tanti club che hanno stanno pensando a lui. C'è la Sampdoria in prima fila, ma piace molto anche al Pisa. E in Serie A? La squadra più interessata è il Sassuolo, che di giovani e di bomber se ne intende. Sotto il tappeto qualcosa inizia a muoversi, ma in caso di - probabile - promozione in C, Cristian potrebbe anche scegliere di fare un altro anno a Cesena prima di tentare il grande salto in Serie A. Chissà, magari proprio insieme a Stiven, col sogno di conquistare insieme la maglia dell'Inter. Che sia a breve o in futuro, tutto sembra possibile per questi gemelli terribili, con il talento che sprizza da ogni poro.