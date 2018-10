Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, si profila un clamoroso scenario per Timouè Bakayoko. Il centrocampista franco-ivoriano potrebbe addirittura fare ritorno al Chelsea già nel mercato di gennaio. Secondo quanto risulta a calciomercato.com, l'ipotesi è molto difficile in quanto il Milan ha preso l'ex Monaco in prestito oneroso con diritto di riscatto.