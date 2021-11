Il Milan guarda in casa Arsenal. Come scrivono in Inghilterra, i rossoneri hanno messo gli occhi su Nicolàs Pépé, esterno offensivo dell’Arsenal, ex Lille. Sorpassato da Saka, Odegaard e Smith Rowe nelle gerarchie di Mikel Arteta, il classe ’95 è ancora a secco di gol in Premier e ha giocato 5 minuti nelle ultime 4 partite: il Milan osserva.