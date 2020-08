Secondo quanto riporta L'Equipe, si fa sempre più pressante la corte dell'Arsenal per il difensore classe '97 del Lille Gabriel Magalhaes, obiettivo di mercato anche del Napoli. Il club inglese ha praticamente raggiunto un'intesa per il suo acquisto per 30 milioni di euro ma, qualora la società di De Laurentiis riuscisse a definire nelle prossime ore la cessione di Koulibaly al Manchester City, avrebbe la strada spianata per esercitare l'opzione sul calciatore brasiliano.