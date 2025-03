Dalla Juventus all'Eccellenza, Mattiello a CM: "Ho fatto una carriera fuori ruolo"

Getty Images

Cadere e rialzarsi, lasciare casa a 13 anni e tornarci a 29 dopo aver girato l'Italia (con una puntata in Olanda ai Go Ahead Eagles).. Un passato in Serie A tra Juventus, Chievo, Spal, Bologna, Cagliari e altre squadre;- E' uno sport che fa più per me perché ti gestisci da solo, ti alleni da solo e non c'è bisogno di fare buon viso a cattivo gioco".

"Un mix di cose. Sicuramente i problemi fisici hanno influito, ma c'è stato anche un aspetto mentale"."Dopo un grave infortunio bisognerebbe accettare che le cose cambiano, invece la testa continua a chiedere sforzi fisici che il corpo non è più in grado di fare"."C'è sempre stato un fraintendimento sul mio ruolo: per gran parte della mia carriera ho fatto il terzino, ma quella posizione non mi è mai piaciuta"."Ora faccio il trequartista con il numero dieci sulle spalle, e a volte gioco anche in attacco".

"Nel settore giovanile della Juventus ho fatto l'ala e la mezz'ala, poi mi sembra che Baroni in Primavera mi schierò in quella posizione. E rimasi lì anche con Zanchetta, Grosso e con l'etichetta di terzino sono salito in prima squadra. Ma in quel caso fu una fortuna"."Perché a centrocampo c'erano giocatori come Pogba, Vidal etc. Da esterno difensivo ho avuto la possibilità di rimanere con i grandi e fare qualche partita".

"No, mai. Purtroppo sono sempre stato un soldatino, forse parlando di più avrei potuto far presente questa cosa. Anche perché quando facevo il terzino succedeva sempre qualcosa di negativo"."Maran mi aveva voluto a Cagliari dopo avermi già allenato al Chievo: ero arrivato in estate per fare il terzino destro titolare, a fine agosto ero già sul mercato perché non avevo convinto. Sono rimasto, e mi sono fatto anche qualche tribuna per scelta tecnica. Ma non do la colpa a lui, io in quel ruolo non mi trovavo proprio".

"Maran esonerato a metà campionato, arriva Zenga che cambia modulo: giochiamo col 3-5-2, mi schiera a tutta fascia, io gioco di più e faccio una seconda parte di stagione positiva"."Ho perso il conto, credo di non avere più parti del corpo che non siano state lesionate o operate"."Sì, mi è capitato, ma probabilmente doveva andare così. Anche perché, se devo essere sincero, quello del calcio non è un mondo che mi piace particolarmente".

"Sì, ero più forte e mi piaceva di più"."Per convenienza, in Italia è più facile buttarsi sul pallone. A 13 anni mi aveva cercato la Juventus che mi avrebbe fatto vivere a Torino a spese loro. Nel tennis c'erano più incognite: dovevamo pagare il maestro, avrei dovuto girare l'Europa già da piccolo e il tutto senza nessuna garanzia sul futuro"."I miei genitori hanno fatto la scelta più logica, io avevo poca voce in capitolo ma avrei preso la stessa decisione".

"Nela Juventus insegnavano anche i valori umani: avendo mamma e papà lontani, le persone che mi hanno seguito a Torino mi hanno fatto un po' da genitori. Mi dicevano che dovevo pensare anche a studiare, mi hanno insegnato i valori da portare in campo che poi sono gli stessi che bisogna avere nella vita"."E' sata una grande esperienza, se penso che ho vissuto una Juve con Tevez, Buffon e altri campioni è qualcosa d'incredibile: è come se avessi studiato nella miglior università al mondo. Il rovescio della medaglia è che nella squadra di quest'anno avrei potuto fare qualche partita in più".

"Arrivò in un'estate caldissima durante la quale Conte annunciò le dimissioni dopo due giorni di ritiro, Allegri si presentò tra le proteste dei tifosi e anche qualche giocatore scontento. C'era una grande confusione, ma in poco tempo tutti si accorsero del suo livello"."Io ero appena salito dalla Primavera e sarei dovuto andare in prestito in B o in C, mi disse che voleva tenermi perché in ritiro l'avevo impressionato in positivo".

"In questi contesti mi sono sempre esaltato, a maggior ragione quando vedevo grandi campioni intorno a me. Quell'anno ho giocato poco perché c'erano delle gerarchie, ma è stato il periodo migliore della mia carriera. Infatti, poi, sono andato in prestito al Chievo e nonostante fosse una squadra che si salvava con tranquillità in Serie A, ero uno dei migliori della rosa"."Noi giovani avevamo fatto gruppo: c'eravamo io, Audero, Marrone e un Morata 20enne appena arrivato in Italia al quale gli ho anche insegnato un po' d'italiano".

"Cos'è successo?! Io non mi ricordo neanche quello che mi sono mangiato il giorno prima..."."Ah sì, è stato bellissimo e inaspettato. Stavo cercando da una vita questa rete, l'anno prima quando ero alla Spal ci ero andato vicino più volte; quando vedevo che non arrivava avevo deciso di non pensarci più, e in quel momento gol fatto gol. Tra l'altro è arrivato in un periodo difficile per la squadra, quella vittoria con la Roma ci risollevò un po'"

"E' stato un momento importante che ha cambiato le cose, ma non c'è stato un fattore scatenante che ha indirizzato la mia carriera"."Arrivavo da una condizione mentale e fisica strepitosa, a quell'età non pensi molto a quello che succede. Diciamo che ero più spaventato dopo, anche solo nel tornare a camminare; ma i dottori mi avevano rassicurato e io ho affrontato tutto con leggerezza e forza. Il problema, come detto, è quando sono tornato in campo perché il corpo non rispondeva agli imput della testa".

"Douglas Costa, era capace di qualsiasi cosa e non sapevi mai che aspettarti. Se lo incontravi in giornata dovevi farti il segno della croce"."Quando ero a Bologna ho cambiato procuratore passando da Pastorello a Riso, oggi non rifarei quella scelta. Negli ultimi anni, invece, ho lavorato con Michele Puglisi (MP Management, ndr) col quale mi sono trovato benissimo e ancora oggi abbiamo un ottimo rapporto".

"Negli ultimi tempi me lo sto chiedendo anch'io, ma non ho fretta di avere una risposta. Ora sto giocando al Pietrasanta dove c'è una grande organizzazione nonostante sia una squadra dilettantistica. Magari, rimanendo qui in società, potrei iniziare ad allenare i ragazzi più giovani. La cosa mi incuriosisce, però c'è ancora tempo".