Dalla Russia: 'Sarri ha detto no allo Spartak Mosca perché c'è il Milan'

ha detto no alloe in Russia sono sicuri: "".L'ex allenatore di Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus è libero e senza contratto dopo l'ultima esperienza alla: il 13 marzo ha rassegnato le dimissioni e dunque interrotto l'accordo che lo legava ai biancocelesti.Diversi club pensano a lui in Italia (ad esempio la) e all'estero, soprattutto in Russia dove lo Spartak Mosca valuta un cambio di rotta. In panchina oggi siede il giovane allenatore spagnolo, ma la sua posizione non è salda per una stagione che ha disatteso le aspettative di società e tifosi (sesto in classifica nel campionato russo, -9 dallo Zenit capolista a otto giornate dalla fine). Tra i nomi valutati anche quello di Sarri, che sembra però avere altre idee.

- Il sito russo Championat si concentra oggi sul futuro della panchina dello Spartak e il giornalista Maxim Niktin, nel podcast 'Championship', ha spiegato: "L’elenco dei potenziali allenatori dello Spartak è ampio e lungo. E ci sono nomi molto interessanti. Ad esempio, Maurizio Sarri. E questo non è solo il sogno di qualcuno: era effettivamente sulla lista perché ora non lavora.. E lo Spartak è meno interessante per lui".

- In casa Milan, intanto, si riflette sul futuro della panchina e, come raccontato negli scorsi giorni, sono in risalita le quotazioni per la permanenza siin rossonero, mentre si è allontanato. Nessuna decisione è presa e le valutazioni finali si faranno nei prossimi mesi.